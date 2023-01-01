انت الان تتابع خبر أجواء شتوية بامتياز.. العراق على موعد مع موجات برد وأمطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عطية في تدوينة تابعتها الخليج 365 "يبدو أن أجواء البلاد مقبلة على حالات جوية ممطرة متتابعة خلال الشهر الحالي، وأول الحالات الجوية ستؤثر هذا الأسبوع اعتباراً من مساء يوم الاثنين وتنتهي خلال ساعات نهار ومساء الخميس".وأضاف، "تشمل أمطارها بشكل متفاوت كافة المدن مصحوبة بالبرق والرعد مع فترات من الغزارة، وذروة الحالة ستكون يوم الأربعاء".

وتابع، "مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة هي الأعلى كمية متوقعة من الامطار، اما بادية الجنوب عموما فهي الأقل استقبالاً للأمطار في هذه الحالة"، مبيناً أن "سبب الحالة منخفض جوي (قطع) في الطبقات العليا مصحوبا بمنخفض جوي سطحي".

من جانبه، توقع المتنبئ الجوي، علي الموسوي، تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة، مع تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الأولى.



وقال الموسوي "خلال اليوم الاول من السنة الجديدة متوقع أن تكون الأجواء في كافة أنحاء البلاد شتوية وباردة بامتياز بسبب تواصل الانخفاض في درجات الحرارة الناتج عن تعمق الكتلة الهوائية الباردة في الأراضي العراقية تزامناً مع استمرار فرص تشكل الضباب في مناطق واسعة من البلاد وخصوصاً في مدن الفرات الاوسط والاقسام الغربية والشرقية من البلاد خلال ساعات صباح اليوم، على أن يزول تدريجياً خلال النهار، لذلك على سالكي الطرق أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامتكم".

وأضاف، "وبصورة عامة تستمر الأجواء المستقرة في كافة أنحاء البلاد ومن بينها العاصمة بغداد خلال اليوم بسبب تأثير المرتفع الجوي".