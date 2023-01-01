انت الان تتابع خبر للمرة الأخيرة.. مواجهة مرتقبة لميسي ورونالدو في الرياض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442935-638081494769506798.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-01 | 06:55
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الخليج 365- رياضة
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النجمين الكبيرين، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يتواجهان للمرة الأخيرة قبل اعتزالهما كرة القدم بعد مسيرة حافلة لكل منهما كانت حافلة بالإنجازات والألقاب.
وفي حال حدثت تلك المواجهة التاريخية التي لم يكن يتوقعها قبل بضعة أيام، فإن مسرحها سوف يكون العاصمة السعودية الرياض.
وتأتي هذه الموقعة المرتقبة، بعد أن وقع "الدون البرتغالي" عقداً تاريخيا مع نادي النصر السعودي، حيث سيرتدي قميصه حتى صيف العام 2025.
وبالتالي فإن رونالدو (38 عاما) قد يلعب ضد ميسي (35 عاما) في مباراة ودية سوف تجمع بين نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي يلعب لصالح ميسي، وفريق مكون من أبرز لاعبي النصر والهلال.
وتأتي هذه الموقعة المرتقبة، بعد أن وقع "الدون البرتغالي" عقداً تاريخيا مع نادي النصر السعودي، حيث سيرتدي قميصه حتى صيف العام 2025.
وبالتالي فإن رونالدو (38 عاما) قد يلعب ضد ميسي (35 عاما) في مباراة ودية سوف تجمع بين نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي يلعب لصالح ميسي، وفريق مكون من أبرز لاعبي النصر والهلال.
وستجري تلك المباراة ضمن فعاليات موسم الرياض السياحي.
وستقام المباراة على استاد مرسول بارك، يوم 19 يناير الحالي.
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