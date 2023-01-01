للمرة الأخيرة.. مواجهة مرتقبة لميسي ورونالدو في الرياض

وفي حال حدثت تلك المواجهة التاريخية التي لم يكن يتوقعها قبل بضعة أيام، فإن مسرحها سوف يكون العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي هذه الموقعة المرتقبة، بعد أن وقع "الدون البرتغالي" عقداً تاريخيا مع نادي النصر السعودي، حيث سيرتدي قميصه حتى صيف العام 2025.



وبالتالي فإن رونالدو (38 عاما) قد يلعب ضد ميسي (35 عاما) في مباراة ودية سوف تجمع بين نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي يلعب لصالح ميسي، وفريق مكون من أبرز لاعبي النصر والهلال.

وستجري تلك المباراة ضمن فعاليات موسم الرياض السياحي.

وستقام المباراة على استاد مرسول بارك، يوم 19 يناير الحالي.