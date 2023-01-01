انت الان تتابع خبر للاستطلاع.. كيم جونغ يأمر بإطلاق أول قمر صناعي عسكري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، ترأس جلسات القيادة الحزبية التي جرت في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، وتم خلالها استعراض نتائج العمل في عام 2022 وتحديد الأهداف الواجب تنفيذها في 2023.

وحدد الزعيم الكوري الشمالي خلال ذلك، المهام اللازمة لتطوير الدولة، ومن بينها التصدي للأعداء، وتنشيط عمل أعضاء الحزب وقياداته وتحديد المؤشرات المستقبلية لعدد من الصناعات.



وفي وقت سابق، وجّه الزعيم الكوري الشمالي، بتطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات وقادر على شن هجوم نووي مضاد، وإنتاج كميات كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية.