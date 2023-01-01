انت الان تتابع خبر سحبوه من "محرك الطائرة".. وفاة عامل أمريكي بطريقة صادمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت شبكة "أي بي سي" الإخبارية عن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأميركية قوله: "نعبّر عن أسفنا للحادث الذي تعرض له أحد أعضاء فريق (بيدمونت إيرلاينز)، الشركة التابعة لأميركان إيرلاينز، في مطار مونتغومري".وأضاف المتحدث: "كلنا مع عائلة الراحل، ونركز حاليا على تقديم كل أشكال الدعم الذي يحتاجونه".

ولم يكشف المتحدث أي تفاصيل تتعلق بالحادث، إلا أن حساب Intel Point Alert، المتخصص بمتابعة أخبار الحوادث في الولايات المتحدة قال في تغريدة، إن العامل الذي لقي حتفه كان مسؤولا عن وضع الحقائب في الطائرة، وقد مات متأثرا بجروحه نتيجة سحبه من محرك الطائرة النفاث.

