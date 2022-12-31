وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر

31 ديسمبر , 2022 ابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر (أ ف ب). قال متحدث باسم الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت السادس عشر توفي اليوم السبت في دير ماتر إكليسيا بمدينة الفاتيكان. وأضاف المتحدث في بيان مكتوب «يؤسفني أن أبلغكم أن البابا بنديكت السادس عشر توفي اليوم في الساعة 9:34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان. سيتوفر المزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن».

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