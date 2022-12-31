شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تنتصر.. ومطالب إسلامية وعربية بمحاسبة إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما حققت فلسطين انتصارا دبلوماسيا كبيرا، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار تحويل الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية، دعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه طوال السنوات الماضية.

ورحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، خصوصا القرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال، ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك مدينة القدس.

وأشادت في بيان بـ «مواقف الدول التي أسهمت في دعم ورعاية هذا القرار، تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق و العدل والسلام».

وعبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن سعادتها بالقرار، وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي: «القرار الأممي شكل محطة ومنطلقا مهما لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الإسرائيلي بالمسار القضائي، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، كما عبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الممارسات والمخططات الإسرائيلية».

ودعا أبو علي، الدول التي لم تدعم هذا القرار إلى مراجعة موقفها طبقا لمبادئ القانون والمواثيق والعدالة الدولية، ودعما لتحقيق السلام العادل الذي ينشده العالم بأسره والقائم على تحقيق حل الدولتين المعبر عن إرادة المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، مشددا على أهمية المسار القضائي والقانوني الذي اكتسب بعدا ودعما دوليا واسعا وقويا بهذا القرار الأممي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله: «إن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف»، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس يشكر كل الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار.

وأضاف، بأنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين، وشدد على أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه، لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني.