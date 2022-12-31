شكرا لقرائتكم خبر بري: لبنان على النار وحالته بالويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه بلدهم، وقال: «آن الأوان كي يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه لبنان»، مشددا على ضرورة حصول حراك جدي بداية السنة الجديدة لحسم الملف الرئاسي سريعا.

وقال لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر أمس: «أعود وأكرر من جديد، إن الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمل بضعة أسابيع، وليس أشهرا، فحالة البلد بالويل، بل أقول إنه على النار، وهذا ما يفرض التوافق على انتخاب الرئيس وإعادة إطلاق عجلة البلد». وأكد أنه لن يبادر إلى الدعوة إلى الحوار من جديد، قائلا: «فقد حاولت ولم يستجيبوا، ففي هذه الحالة ما نفع الدعوة إلى الحوار».

وحسم بري الطريق إلى الحل، قائلا: «من البداية قلت وما زلت أقول وأؤكد، أنه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دون التوافق، وبغير هذا التوافق ما بيمشي الحال».

وأضاف، بأنه في هذا المجلس النيابي لا توجد أكثرية وأقلية، ولا توجد أكثرية تستطيع أن تميل الدفة كما تريد، كلنا أقليات، ولذلك الحوار هو الأساس، والمطلوب بلا أي إبطاء أن تبادر جميع الأطراف إلى أن تجلس مع بعضها البعض، والعين على العين، وبنيات صافية ومسؤولية صادقة، حتى بلوغ التوافق، وبناء على هذا التوافق ننزل إلى المجلس النيابي وننتخب رئيس الجمهورية».

وبشأن ما يتردد عن أن المشاورات التي يمكن أن تحصل لن تنحصر فقط بانتخاب رئيس الجمهورية بل بسلة متكاملة، قال بري: «الأساس هو انتخاب رئيس للجمهورية، فلنعد قليلا إلى الوراء، فلقد سبق ودعوت إلى حوار، ويومها كان الحديث عن السلة، وأما النتيجة فكانت أننا فشلنا، ولم نتمكن من الاتفاق. وذهبنا إلى الدوحة».