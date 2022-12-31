تركيا توقف إرهابيين شمال العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد إرهابيين اثنين من حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» في منطقة متينا شمالي العراق.

وقالت في بيان، «سنواصل هدم جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم»، حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي 18 أبريل، أطلقت تركيا عملية «المخلب ـ القفل» ضد معاقل «بي كيه كيه» الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

ووفقا للبيانات التركية، فإن «بي كيه كيه» قتل حوالي 40 ألف شخص، بينهم عناصر أمنية، خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.