تركيا توقف إرهابيين شمال العراق

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وقالت في بيان، «سنواصل هدم جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم»، حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.وفي 18 أبريل، أطلقت تركيا عملية «المخلب ـ القفل» ضد معاقل «بي كيه كيه» الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
ووفقا للبيانات التركية، فإن «بي كيه كيه» قتل حوالي 40 ألف شخص، بينهم عناصر أمنية، خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.
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