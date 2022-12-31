تورط إخواني تونسي في تحويلات مالية مشبوهة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالقيادي السابق بحركة النهضة الإخوانية والعضو بجمعية ''نماء تونس'' عبد الكريم سليمان، من أجل شبهات تبييض الأموال.

ونقلت إذاعة «موزاييك أف أم» التونسية عن مصادر قولها: «إنه وبموجب تعليمات صادرة عن النيابة العمومية، تعهد أعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث بخصوص قضية تبييض أموال منسوبة إلى القيادي السابق بحركة النهضة والعضو بجمعية (نماء تونس) عبد الكريم سليمان».

ويشتبه في تورط القيادي سليمان بالحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير 2011، تقدر بأكثر من 100 مليون دينار.