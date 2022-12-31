حملة اعتقالات حوثية للناشطين والحقوقيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في صفوف الناشطين والحقوقيين والمحامين اليمنيين، واقتحمت نقابة المحامين اليمنيين واعتقلت نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح، بعد يوم من اعتقال أحمد حجر والمومري.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتها، وطالت إعلاميين وصحفيين ونشطاء، تعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك الميليشيات، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي، ونضوج أسباب الانتفاضة القادمة لاقتلاعها من جذورها.

وأضاف، «هذه الحملة المسعورة ضد الأصوات التي ارتفعت بفضح جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي وعبثها وفسادها الذي يزكم الأنوف، تذكر بممارسات نظام الملالي من أعمال قمع وتنكيل بحق المحتجين من شباب وفتيات وأطفال إيران، والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي في كل المحافظات الإيرانية».

واستغرب الإرياني حالة الصمت الدولي إزاء جرائم الاختطاف والإخفاء القسري بحق صحفيين وإعلاميين ونشطاء، مطالبا بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيات.

إلى ذلك، أعلنت أجهزة الأمن في محافظة حضرموت شرق اليمن، ضبط قاطرتين كانتا تحملان معدات لطيران مسير في طريقهما إلى جماعة الحوثي. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الداخلية إبراهيم حيدان، في اتصال مع مدير أمن وادي وصحراء حضرموت عبدالله بن حبيش قوله، إنه تم إلقاء القبض على سائقي القاطرتين، وقال مدير أمن وادي وصحراء حضرموت إنه تم سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية، وكشف المسؤولون عن عملية تهريب الطيران المسير للحوثيين وتقديم المتورطين للعدالة.

ميدانيا، صعدت ميليشيات الحوثي من هجماتها في جبهات تعز والجوف والضالع، وأعلن الجيش اليمني إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع القوات المشتركة، في محافظة الضالع.

وقال موقع الجيش «سبتمبر نت»، إن القوات المشتركة أحبطت هجوما لتنظيم جماعة الحوثية الإرهابية شمال شرق مديرية الحشاء، ودفعت ميليشيات الحوثي بأعداد كبيرة من عناصرها بالهجوم، وإن مدفعية القوات المشتركة تمكنت من استهداف تلك التعزيزات ودمرتها.

ودفعت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن بتعزيزات نحو مواقع القوات الحكومية بمحافظة الجوف وعززت مواقعها في جبهات بير المرازيق والظهرة في مديرية برط العنان، شمال الجوف. وقال مصدر عسكري إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية إلى جبهات شرق الجوف، وسط قصف متبادل مع قوات الجيش فيها، إضافة إلى جبهات شمال المحافظة. وفي الساحل أسقطت القوات المشتركة طائرة حوثية مسيرة أمس.

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