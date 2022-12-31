شكرا لقرائتكم خبر 22 قتيلا في 3 هجمات لداعش بالبادية السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بسقوط 22 قتيلا في ثلاث هجمات نفذها تنظيم داعش في البادية السورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال في بيان أمس: «كثفت خلايا داعش خلال الـ24 ساعة الفائتة من هجماتها ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية له في البادية السورية».

وأشار إلى تنفيذ 3 هجمات استهدفت موقعا عسكريا لقوات النظام في بادية تدمر، وحقل نفطي بدير الزور، كما تسببت الألغام التي زرعتها خلايا التنظيم باستهداف عدد من عناصر الدفاع الوطني في بادية الرصافة جنوبي الرقة.

ولفت إلى أن هذه الهجمات أفضت إلى مقتل 22 شخصا وهم 12 من عمال حقل «التيم» النفطي و5 من عناصر قوات النظام، و5 من عناصر الدفاع الوطني.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أفادت بمقتل ما لا يقل عن 12 شخصا من العاملين في مجال النفط، اليوم، في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش في سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت مصادر في محافظة دير الزور» تعرضت 3 سيارات تقل 16 عاملا لاستهداف خلال عودتهم من حقل التيم النفطي جنوب غرب مدينة دير الزور، مما أدى إلى مقتل 11 وإصابة 6 آخرين، وأن فرق الإسعاف والجهات المختصة توجهت إلى المنطق»، واتهمت المصادر مسلحي داعش بالوقوف وراء الاستهداف، وأن عمليات كهذه تحمل بصماتهم.

واستعادت الحكومة السيطرة على حقل التيم النفطي منتصف 2020 وهو ينتج حوالي 2500 برميل يوميا.