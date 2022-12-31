شكرا لقرائتكم خبر الدعاية للخارج تدفع صحفيا جزائريا شهيرا للسجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفعت الدعاية للخارج والمساس بأمن الوطن الصحفي الجزائري الشهير إحسان قاضي إلى السجن، إذ أعلن مجلس قضاء الجزائر أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد أصدر حكما بإيداع قاضي، مدير موقع «راديو أم» الحبس المؤقت، عن تهم عدة.

وأوضح المصدر ذاته أن إحسان قاضي، يواجه تهما بتلقي الأموال والمزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه، بقصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرارها العادي، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والأمن والنظام العموميين، إلى جانب تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وجمع تبرعات بدون ترخيص.

وكان مجلس قضاء الجزائر، كشف عن فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية ضد الصحفي المعروف، لتورطه بتلقي الأموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون ترخيص للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة «إنترفاس ميديا» لتسيير الموقع الالكتروني غير المرخص «راديو أم».

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني يقوم خلال «راديو أم» بعرض منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.