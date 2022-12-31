الدعاية للخارج تدفع صحفيا جزائريا شهيرا للسجن

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وأوضح المصدر ذاته أن إحسان قاضي، يواجه تهما بتلقي الأموال والمزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه، بقصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرارها العادي، والوحدة الوطنية والسلامة الترابية والأمن والنظام العموميين، إلى جانب تلقي أموال للدعاية من مصدر خارجي، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وجمع تبرعات بدون ترخيص.وكان مجلس قضاء الجزائر، كشف عن فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الضبطية القضائية ضد الصحفي المعروف، لتورطه بتلقي الأموال من الداخل والخارج، وجمع تبرعات دون ترخيص للدعاية، لمصالح خارجية من خلال استغلال مقر شركة «إنترفاس ميديا» لتسيير الموقع الالكتروني غير المرخص «راديو أم».
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني يقوم خلال «راديو أم» بعرض منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
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