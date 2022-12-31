صواريخ كوريا الشمالية تضرب المنطقة الاقتصادية باليابان

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وتابعوا، بأن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه شمال شرق لمسافة 350 كلم تقريبا، قبل أن تسقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، ويقدر أقصى ارتفاع لهذه الصواريخ بنحو 100 كلم، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.وعملية الإطلاق التي تمت أمس، هي الـ37 لصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية هذا العام، والأولى منذ 23 ديسمبر الفائت.
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