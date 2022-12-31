صواريخ كوريا الشمالية تضرب المنطقة الاقتصادية باليابان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية، صباح أمس، وقالت إنها سقطت في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وتابعوا، بأن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه شمال شرق لمسافة 350 كلم تقريبا، قبل أن تسقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، ويقدر أقصى ارتفاع لهذه الصواريخ بنحو 100 كلم، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وعملية الإطلاق التي تمت أمس، هي الـ37 لصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية هذا العام، والأولى منذ 23 ديسمبر الفائت.