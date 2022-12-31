ضربات روسية على كييف ومناطق أوكرانية أخرى

فندق مُدمر جراء القصف الروسي على كييف (أ.ف.ب)

كييف: استهدفت ضربات روسية عدة مناطق في أوكرانيا، اليوم (السبت)، منها العاصمة كييف، حيث أسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقلّ وعدة جرحى، بحسب السلطات المحلية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على «تليغرام»: «بحسب المعلومات الأولية، قُتل شخص في حيّ سولوميانسكي... وجُرح عدة أشخاص». وتحدثت السلطات الأوكرانية عن دمار وحرائق في ميكولايف (جنوب) وخميلنيتسكي (غرب)، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

بدوره، أعلن رئيس هيئة الأركان الأوكرانية فاليري زالوجني، أن الجيش الروسي استهدف مدناً أوكرانية عدة، السبت، بإطلاقه 20 صاروخاً، خصوصاً من قاذفات قنابل، لافتاً إلى أن الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 12 منها.

وقال زالوجني عبر «تليغرام»: «أطلق العدو أكثر من 20 صاروخاً جوياً عابراً بواسطة قاذفات قنابل استراتيجية طراز تو - 95 إم إس من بحر قزوين ومن منظومات صاروخية برية... إن قواتنا ووسائل دفاعنا الجوي دمرت 12 صاروخاً».