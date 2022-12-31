انت الان تتابع خبر حريق في مطار النجف الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "ان حرقا اندع داخل "كافتريا" تابعه لمطار النجف الدولي".

وأضاف ان "فرق الإطفاء التابعة لمطار النجف اخمدت الحريق دون وقوع إصابات بشريه تذكر وتم السيطرة على الحادث".



وأشار المصدر الى ان "الكافتيريا تقع بالقرب من ساحة مرأب المطار".