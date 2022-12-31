سوناك: مشكلات بريطانيا لن تختفي في 2023

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وتعهد في رسالة للشعب بعد عام مضطرب في السياسة البريطانية، بأن يتم إظهار أفضل ما في بريطانيا في الأشهر المقبلة، مع استمرار البلاد في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وأشار سوناك إلى تتويج الملك جورج الثالث في 6 مايو، متوقعا أن يؤدي تتويج الملك إلى لم شمل الدولة.ووصف سوناك العام الماضي بأنه صعب قائلا: «بمجرد تعافينا من جائحة عالمية غير مسبوقة، شنت روسيا غزوا بربريا وغير قانوني على أوكرانيا».
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