شكرا لقرائتكم خبر آلاف الأوكرانيين يهربون من الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية، أنه تم القبض على ما يقرب من 12 ألف رجل، وهم يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى الدول الغربية. وأضافت، بأن 15 رجلا توفوا أثناء عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.ووفقا للمعلومات، تجمد رجلان حتى الموت في منطقة الكاربات وهما في طريقهما إلى رومانيا، كما حاول الآلاف من الشباب التهرب من الخدمة العسكرية في روسيا أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الأوكرانيين يهربون من الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.