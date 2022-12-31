آلاف الأوكرانيين يهربون من الجيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاول آلاف الشباب الأوكرانيين الهرب من الخدمة العسكرية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية، أنه تم القبض على ما يقرب من 12 ألف رجل، وهم يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني إلى الدول الغربية. وأضافت، بأن 15 رجلا توفوا أثناء عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

ووفقا للمعلومات، تجمد رجلان حتى الموت في منطقة الكاربات وهما في طريقهما إلى رومانيا، كما حاول الآلاف من الشباب التهرب من الخدمة العسكرية في روسيا أيضا.