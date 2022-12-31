شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسى وشعب مصر بالعام الجديد 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم بالعام الميلادى الجديد 2023، كما ووجه التهئنة للقوات المسلحة ورجال الشرطة حصن الأمن والأمان.

وقال النائب تيسير مطر إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاعت أن تعبر تحديات عديدة فى عام 2022 وتحقق انجازات عديدة فى مختلف المجالات وحافظت على مكانتها العربية والاقليمية والدولية واستضافت أهم حدث عالمى وهو قمة المناخ كوب 27.

وأشار النائب تيسير مطر إلي أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قادرة فى عام 2023 أن تعبر تحديات الأزمة الاقتصادية وتستمر فى مسيرة الانجازات التى يتطلع اليها الشعب المصرى.

تسعى الدولة الى توطين الصناعات الخضراء، بالبناء على مخرجات ومكاسب قمة المناخ التي استضافتها مصر الشهر الماضى، حيث خرجت بتوصيات لتنفيذ برنامج متكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومن بينها مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، يتم بالتنسيق والتعاون بين 4 وزرات منهم البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والإنتاج الحربى، وتتم إقامته فى أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة 12 فدانا تقريبا.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش، يهدف إلى معالجة 1200 طن يوميا للمخلفات الصلبة البلدية لانتاج 30 ميجاوات ساعة، وتحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات.

وفى السياق ذاته قال الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في أبورواش، هو جزء من نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع، يسعى لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد، إضافة الى توفير العملة الأجنبية لتعزيز الاقتصاد القومى، ويهدف إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقق عائد اقتصادى.

وأشار العربى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبورواش يساعد على تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، إضافة الى توفير لمساحات الأراضى التى يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب التراكمات داخل المحافظات، والتي تسبب أضرار بيئية وصدور انبعاثات.