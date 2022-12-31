شكرا لقرائتكم خبر عن آثار سلبية عديدة بسبب الزيادة السكانية .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثيرات سلبية عديدة تسببها الزيادة السكانية في مصر على المواطن ومؤسسات الدولة وتؤثر بشكل كبيرة على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة؛ مما يتسبب في الأثار السلبية الاقتصادية والتي تتمثل في التالي :-

زيادة الاستهلاك لدى الأفراد

زيادة نفقات الدولة على الخدمات

انتشار ظاهرة البطالة

الانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص

ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية

انهيار المرافق العامة.

اختلالات في النظام المجتمعي في الدولة

تفشي البطالة وقلة فرص العمل وحاجة الناس إلى الدخل.

الخلافات الأسرية وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين.

صعوبة الوصول للخدمات اللازمة بسهولة

مشكلات أخرى صحية وسلوكية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.

وتشكل الزيادة السكانية في الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها،و تأتى الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.