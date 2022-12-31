كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى

31 ديسمبر , 2022
كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً (أ ف ب).
أطلقت كوريا الشماليّة السبت ثلاثة صواريخ بالستيّة جديدة في نهاية عام 2022 الذي شهد عددًا قياسيًّا من عمليّات الإطلاق المماثلة وسط تصاعد مذهل للتوتّر بين بيونغ يانغ من جهة وسيول وواشنطن من جهة ثانية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة إنّها رصدت «ثلاثة صواريخ بالستيّة قصيرة المدى أطلقتها كوريا الشماليّة في البحر الشرقي»، الاسم الكوري لبحر اليابان، حوالي الساعة الثامنة صباحًا (23,00 ت غ الجمعة).
وأُطلِقت الصواريخ من تشونغهوا بجنوب بيونغ يانغ وقطعت مسافة 350 كيلومتراً تقريباً قبل أن تسقط في البحر.
ومع عمليّات الإطلاق الجديدة هذه، تختتم كوريا الشماليّة سنة أطلقت خلالها عددًا غير مسبوق من الصواريخ وكثّفت فيها الأعمال العدائيّة تجاه جيرانها.
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