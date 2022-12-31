ديربي كتالونيا ينتهي بالتعادل الإيجابي بين برشلونة واسبانيول

وسجل ماركوس ألونسو هدف اللقاء الأول لصالح برشلونة، في الدقيقة 7، ثم تعادل خوسيلو لصالح إسبانيول، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

شهدت أحداث المباراة حالتي طرد، من نصيب جوردي ألبا لأ برشلونة، وسوزا لاعب إسبانيول، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب كامب نو.

