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انت الان تتابع خبر ديربي كتالونيا ينتهي بالتعادل الإيجابي بين برشلونة واسبانيول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442910-638080963274376650.jpg
2022-12-31 | 16:09
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انتهت أحداث ديربي كتالونيا الذي جمع فريق برشلونة، أمام نظيره إسبانيول، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
وسجل ماركوس ألونسو هدف اللقاء الأول لصالح برشلونة، في الدقيقة 7، ثم تعادل خوسيلو لصالح إسبانيول، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
شهدت أحداث المباراة حالتي طرد، من نصيب جوردي ألبا لأ برشلونة، وسوزا لاعب إسبانيول، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب كامب نو.
شهدت أحداث المباراة حالتي طرد، من نصيب جوردي ألبا لأ برشلونة، وسوزا لاعب إسبانيول، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب كامب نو.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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