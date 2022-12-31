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ديربي كتالونيا ينتهي بالتعادل الإيجابي بين برشلونة واسبانيول

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442910-638080963274376650.jpg

2022-12-31 | 16:09

ديربي كتالونيا ينتهي بالتعادل الإيجابي بين برشلونة واسبانيول

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انتهت أحداث ديربي كتالونيا الذي جمع فريق برشلونة، أمام نظيره إسبانيول، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة .
وسجل ماركوس ألونسو هدف اللقاء الأول لصالح برشلونة، في الدقيقة 7، ثم تعادل خوسيلو لصالح إسبانيول، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

شهدت أحداث المباراة حالتي طرد، من نصيب جوردي ألبا لأ برشلونة، وسوزا لاعب إسبانيول، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب كامب نو.


سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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