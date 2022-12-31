انت الان تتابع خبر بوتين: الغرب كذب على العالم واستخدم أوكرانيا لتقسيم روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين الذي زار مقر المنطقة العسكرية الجنوبية صباح اليوم، وهنأ الروس بالعام الجديد من هناك، وتحدث مع القادة العسكريين، وقدم جوائز للجنود الذين شاركوا في المعارك بأوكرانيا، إن موسكو "لن تسمح باستخدام الغرب أوكرانيا لتقسيم روسيا".وأضاف: "الروس أظهروا الشجاعة والكرامة وساندوا القوات المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا".

وتابع بوتين: "سنتغلب معا على جميع الصعوبات وننقذ بلدنا ليظل عظيما ومستقلا".

ومنح الرئيس الروسي قائد قوات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيرغي سوروفيكين وسام الدولة.

وأمر بوتين بإنشاء لجنة حكومية لتطوير الطائرات بدون طيار برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف.

