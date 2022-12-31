انت الان تتابع خبر بـ48 عاما.. محكمة تونسية تصدر حكما بحق زوجين انضما لـ "داعش" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام تونسية ان "الدائرة الجنائية حكمت بالسجن 48 عاما في حق الزوجين مع النفاذ العاجل".

وتفيد أوراق ملف القضية بأن "الزوجين يقطنان بأحواز العاصمة ومعروفين بتبني الفكر التكفيري".

وذكرت أنهما "تمكنا من السفر إلى سوريا قبل أن تلحق به الزوجة عبر ليبيا وتركيا قبل أن ينضما للقتال في صفوف تنظيم "داعش" في مدينة الرقة السورية".

