انت الان تتابع خبر القبض على أربع متهمات بجريمة قتل في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة الفحامة القبض على اربع متهمات بجريمة قتل".

وأضافت: "حيث تمت عملية القبض من خلال اخبار بوجود جثة متروكة قرب دار المتهمات ضمن منطقة السريدات، وعلى الفور توجهت المفارز الى محل الحادث ولدى التعمق بالتحقيق وسحب كاميرات المراقبة تبين قيام المتهمات باستدراج المجنى عليه وقتله داخل الدار ورمي جثته امام الدار".



وأشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن".