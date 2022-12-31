انت الان تتابع خبر الصحة تستبق احتفالات ليلة رأس السنة بتحذير "مهم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المفرقعات النارية تمثل مشكلة حقيقية نواجهها في مناسبات عدة بينها رأس السنة"، لافتاً إلى أنه "تم سابقاً تسجيل مئات بل الاف الإصابات بمختلف المحافظات جراء استخدام هذه المفرقعات"، مضيفاً أن "الإصابات تنوعت ما بين الحروق الخفيفة والشديدة وحالات البتر وفقدان النظر والانف والاذن، كما تم تسجيل وفيات بسببها".وبين البدر، أن "أكثر الاصابات المسجلة هي لأطفال ومراهقين"، مردفاً: "هذا النوع من الإصابات بسبب الألعاب النارية يشكل عبئاً على المؤسسات الصحية".

وأتم متحدث الصحة، بالقول: "هذه الاصابات يمكن منعها من خلال الالتزام بالتعليمات"، داعياً إلى "الاحتفال بطرق بديلة".

