مدبولي: خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي لمدة عام كامل

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها خطة لتوفير موارد النقد الأجنبي لمدة عام كامل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن الدولة تواصل العمل على هذه الخطة لا تعلنها حتى يتم الإنجاز.

وأشار إلى أن التحرك يمضي بخطى متسارعة وكبيرة، مؤكدا أن الإفراج عن البضائع من الموانئ هو جزء من هذه الخطة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على وثيقة ملكية الدولة التي تشجع وتزيد من تمكين القطاع الخاص، لافتا إلى إطلاق الوثيقة على موقع مجلس الوزراء اليوم.

وشدد على أهمية الوثيقة التي التزمت الحكومة بتوفيرها وإطلاقها رسميا قبل نهاية 2022، لافتا تشكيل لجنة برئاسته، لمتابعة تنفيذ الوثيقة، ورفع تقرير دوري إلى الرئيس السيسي بحجم الإنجاز الذي يتم في هذا الصدد.

وأكّد أهمية هذه الخطوة التي انتظرها كل المجتمع الاقتصادي، مشيرا كذلك إلى توقيع الرئيس على تعديلات قانون الحياد التنافسي ومنع الممارسات الاحتكارية، وهي كانت خطوة مهمة وكان يطالب بها الاقتصاديون.