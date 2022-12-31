شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين بالخارج لقيادة قوات الصاعقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لوفد من شباب مصر الدارسين وخريجى مدرسة فلوباتير كولدج بكندا لمقر قيادة قوات الصاعقة، بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لتعريف شباب المصريين بالخارج على القدرات القتالية العالية التى تمتلكها القوات المسلحة وتنمية روح الولاء والانتماء.

بدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداداً على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأجسادهم لرفعة شأن الوطن، تلاها كلمة اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للوفد ، مؤكدًا أن القوات المسلحة تفخر دوماً بالشباب المصرى الواعد ، مشيراً إلى أن حب الوطن عقيدة راسخة تجمع بين أبناء مصر مهما تباعدت المسافات.

كما أعربت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادتها بهذة التجربة الفريدة من نوعها ، موجهة الشكر للقوات المسلحة للمساهمة على نشر الوعى الفكرى والثقافى والعسكرى بين الشباب المصرى بالخارج ، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى تقارب الشباب المصرى بالخارج تجاة قواتهم المسلحة ، موجهةً التحية لأسر الشهداء لما قدمه أبنائهم من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدراته .

كما شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن نشأة وتطور قوات الصاعقة وتضحيات أبطال الصاعقة على مر التاريخ ، أعقبه متابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها أبطال قوات الصاعقة بشكل يومى ، ومشاهدة عدد من الرمايات الإحترافية بأوضاع الرمى المختلفة ، وتفقد معرضًا للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة .

من جانبه أعرب الوفد عن بالغ سعاته بهذة الزيارة حيث أنهم لمسوا بأنفسهم مدى الإستعدادات والتدريبات التى تتم على أعلى مستوى لقواتنا المسلحة .

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع وتكريم عدد من أسر الشهداء .