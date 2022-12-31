انت الان تتابع خبر المشتركة تؤكد استلامها 4 رادارات حديثة لكشف الطائرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب قائد العمليات، قيس المحمداوي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، إنه "خلال الفترة القليلة الماضية، تم تنفيذ 6 طلعات جوية استهدفت خلالها أوكار تابعة لداعش في محافظة ديالى ما أدى إلى مقلت 13 إرهابياً بينهم قيادات بارزة".وأضاف المحمداوي، أن "الضربات الموجعة التي توجهها القوات الامنية للعناصر الارهابية دفعتها الى تغيير اساليبها عبر اللجوء الى المدن السكنية لتنفيذ عملياتهم"، منوهاً إلى أن "المشتركة لديها اساليب مضادة تتضمن التوعية المجتمعية وتقوية الجهد الاستخباري وتنفيذ عمليات استباقية لمنع هذه العمليات".

في سياق آخر، دعا إلى "تشديد العقوبات فيما يتعلق بمكافحة المخدرات وتفعيل الجهود التي تستهدف الرؤوس الكبار من تجار المخدرات، فضلا عن مسك الحدود"، مؤكداً أنه "ستكون هناك خطوات وتحركات لمسك الحدود مع تركيا وإيران بشكل كامل".



وتابع، أن "منظومة الدفاع الجوي تسلمت 4 رادارات حديثة لكشف الطائرات، وهي قادرة على تغطية جميع مناطق العراق، مشدداً على الحاجة لتقوية القوات الأمنية وتطوير المنظومات الأمنية بكل ما تحتاجه".

وفيما يتعلق بكأس الخليج، لفت نائب قائد العمليات، إلى أنه "هناك تحد كبير في محافظة البصرة يتمثل بهذه البطولة التي يجب على الجميع التعاون بغية انجاحها"، معتبراً خليجي 25 "كرنفالاً وطنياً وتم تشكيل لجنة أمنية عليا لتأمين أجواء البطولة"، منوهاً إلى أن "قطاعات اختصاصية تشكل امن الملاعب وغيرها تعمل على تأمين الأجواء بعيداً عن مظاهر انتشار القطعات الامنية وعسكرة المجتمع".