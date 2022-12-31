انت الان تتابع خبر البيئة تكشف عن إعداد خطة للمسح الإشعاعي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن وزيرها نزار ئاميدي "وجه مركز الوقاية من الاشعاع إلى اعداد خطة للمسح الاشعاعي لثلاث محافظات وهي ذي قار ونينوى وحلبچة اضافة الى قضاء الدجيل، واستخدام افضل الامكانيات المتوفرة لدى المركز للقيام بهذه المهمة في رسالة لطمأنة المواطنين".وبين، أن "التنفيذ والتحضير لهذه الخطة خلال الشهرين المقبلين للحفاظ على البيئة والصحة العامة ولجعل بلدنا أمناً".

وكانت وزارة البيئة واللجنة الوطنية المشكلة وفق القرار الديواني 26 من عام 2021، قد أعلنت خلال بداية هذا العام عن أن محافظة البصرة وميسان والمثنى مدن خالية من الإشعاع والتلوثات المنبعثة من اليورانيوم المنضب الذي نتج من جراء الحروب التي شهدها البلد.

وأشادت الهيئة العربية للطاقة الذرية بالجهود العراقية لإزالة التلوث الإشعاعي في العراق معتبرة أن ذلك يعد إنجازا عربياً بامتياز ووجهت شهادة تقدير للمؤسسات العراقية التي قدمت هذا الإنجاز.

