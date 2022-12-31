انت الان تتابع خبر عشية رأس السنة الميلادية.. الصدر يوجه دعوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، "إننا إذ نهنئ العالم المسيحي عموماً ومسحيي العراق بالخصوص بمناسبة رأس السنة الميلادية فإننا نتمنى لأحبتنا مسيحيي العراق السلام والأمان في ربوع بلدهم الحبيب وأن يبعد عنهم الشرور من الإرهابيين والظالمين والمتشددين".وأضاف، "كما ونتمنى أن يكون إحياء هذه المناسبة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسله محمد (صل الله عليه وآله، وعيسى سلام الله عليه) والابتعاد عن المعاصي التي تنزل البلاء والوباء".

وأتم الصدر: "سلام على اخوتنا في الوطن والإنسانية ورحمة الله وبركاته".

