انت الان تتابع خبر بدأها بوتين وانهاها ميسي.. علامات فارقة في احداث 2022 العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهد عام 2022، الذي لا يمكن وصفه بأنه مجرد عام عادي، احداثا غيرت خارطة العالم واثرت فيه بشكل كبير، وشهد هذا العام أحداثا استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وقد لا تتكرر في كل قرن أو عقد من الزمان.

فلم يكن العالم قد أنهى احتفاله بقدوم العام الجديد 2022 حتى تفاجئ باعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس الموافق لـ24 شباط، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وتبع إطلاق العملية الروسية مجموعة من ردود الأفعال الغربية، على رأسها الإعلان عن مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية التي تسببت بتقطع قنوات التجارة العالمية. بالإضافة إلى تفجير خطوط التيار الشمالي لنقل الغاز الروسي. وتم ضم أراضي جديدة إلى روسيا بتاريخ 30 أيلول، بعد القيام بعملية تصويت في جمهوريتي لوغانسك ودنيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث قرر المواطنون بالإجماع الانضمام إلى روسيا".

الطفل ريان... مأساة هزت العالم

على الرغم من أنها ليست القصة الوحيدة لسقوط طفل في أعماق بئر عميق، الا ان قضية سقوط الطفل المغربي ريان هزت العالم، لكن قصة ريان أخذت أبعادا عالمية، ربما بسبب التغطية الواسعة التي حصل عليها الطفل الراحل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ليتحول لاحقا إلى حديث الصحف العالمية.

بدأت القصة عندما سقط ريان (5 سنوات)، 1 شباط، في بئر جافة بعمق 62 مترا بقرية أغران بإقليم شفشاون شمالي المغرب.

وبعد عدة أيام من عمليات الحفر والجهود المضنية التي شاركت فيها مؤسسات مختلفة من الحكومة المغربية، تم إخراجه في السادس من شباط 2022، ميتا، ليخيب أمل الملايين حول العالم، الذين تابعوا الحدث منتظرين لحظة خروج ريان وعودة الطفل إلى أسرته حيا.

إيلون ماسك يسيطر على العصفور الأزرق

استحوذ الملياردير الكندي إيلون ماسك، بتاريخ 25 نيسان على منصة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار.

وأحدث ماسك الكثير من الجدل مع الإدارة الأمريكية في عدد من المناسبات، خصوصا بعد إعادة وتنشيط حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنصة، ليحصد الأخير أكثر من 87 مليون متابع خلال أقل من 48 ساعة.

جولة بايدن في الشرق الأوسط

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الخامس عشر من تموز إلى السعودية خلال جولة قام بها إلى الشرق الأوسط، في زيارة أحدثت الكثير من الجدل في وسائل الإعلام الأمريكية، خصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابقة التي هاجم فيها السعودية.

وكان ملف الطاقة، من أهم الملفات التي ركزت عليها زيارة بايدن، خصوصا على أزمة الطاقة التي تشهدها أوروبا بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا، حيث أكدت السعودية أن قرارات "أوبك +" مبنية على سياسات السوق ودعم استقرار قطاع الطاقة عالميا، في حين حاولت الإدارة الأمريكية فرض سياساتها على قطاع الطاقة، الأمري الذي لم يلق أذانا صاغية لدى تحالف "أوبك +".

واشنطن حاولت إشعال حرب دولية بزيارة بيلوسي إلى تايوان

زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عاصمة تايوان الصينية تايبيه في آب الماضي، أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين من تبعات هذه الزيارة، حيث تعتبر بكيكن جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.

وأصبحت الزيارة نقطة توتر جديدة وكبيرة جدا في العلاقات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان حيث أطلقت بكين مناورات عسكرية مكثفة. حيث حشدت لها طائرات وسفنا حربية وصواريخ باليستية في سياق ما اعتبره محللون محاكاة لحصار تايوان واجتياحها.

احتجاجات إيران

اندلعت موجة من الاحتجاجات في أيلول الماضي، ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، بعد "اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".

وتتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بدعم أعمال الشغب والدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وقالت إن مثيري الشغب يهاجمون قوات أمن الدولة بشكل منهجي، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني.

رحيل الملكة إليزابيث... وتفكك المملكة المتحدة

أعلن قصر باكنغهام في الثامن من أيلول، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ 97 عاما، بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية.

وبعد وفاة الملكة البريطانية، أصبحت هيمنة النظام الملكي أقل اتساعًا وولاء رعاياها أكثر تراجعا. ففي غضون أيام من وفاة إليزابيث، أعلنت دولة أنتيغوا وبربودا عن خطط للتصويت على عزل الملك تشارلز الثالث من رئاسة الدولة.

وكانت جامايكا قد أعلنت سابقا أنها تريد الانتقال بعيدًا عن الملكية الدستورية بحلول عام 2025، وبدورها كشفت مصادر إعلامية عن تحركات في نيوزيلندا وأستراليا وكندا عن تراجع شعبية انضمام البلاد إلى التاج البريطاني وظهور بوادر انفصال.

مونديال قطر 2022 وتتويج الأرجنتين وميسي

وابرز حدث نختم به احداث 2022 هو تتويج الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم، بتاريخ 18 كانون الأول، بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في المونديال الذي استضافته قطر على أراضيها.

واستطاعت قطر تحقيق نجاح كبير في المونديال من حيث البنية التحتية والتنظيم الجميل وتوفير جميع الظروف المناسبة والمثالية للمشجعين على الرغم من الهجمة غير المبررة التي تعرضت لها من قبل وسائل إعلام وشخصيات غربية التي شككت بنجاح البطولة، لكن هذه المزاعم دحضت على أرض الواقع.