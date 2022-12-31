انت الان تتابع خبر البنك المركزي يعلن مضاعفة منافذ المصارف لبيع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، أجرى زيارة ميدانية لعدد من المصارف التي باشرت بيع العملة الأجنبية".

وأضاف: "حث المحافظ خلال لقائه إدارات المصارف، على تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية إلى المواطنين الراغبين في الحصول عليها لأغراض السفر والعلاج وغيرها"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي العراقي اتخذ عددا من القرارات التي تسهم في تحقيق الاستقرار في سوق العملة الأجنبية".



وأكد مخيف أنه "ستتم مضاعفة منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المسافرين، مع إمكانية زيادة مبلغ الحصة الأسبوعية المخصصة للمصارف".

ووصف أن "ارتفاع سعر الصرف حالة مؤقتة جاءت بعد تأثيرات داخلية وخارجية لتطبيق المعايير الدولية، إذ نجح البنك في التصدي لها والتقليل من آثارها في الاقتصاد العراقي"، مشدداً على عدم إثارة مخاوف الرأي العام بشأن ارتفاع اسعار صرف الدولار، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المضاربين"، مؤكداً أن "وضع العراق أفضل بكثير من دول أخرى ولا مجال لمقارنته بها".

