انت الان تتابع خبر وسط صمت الحكومة ووزير النقل.. مدير عام الخطوط الجوية يقوم بتزوير وثائق شركته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد قام كريم كاظم حسين مدير عام الخطوط الجوية العراقية وهي أعرق شركة طيران في الشرق الاوسط بتزوير وثائق رسمية وصعود طائرة من بغداد الى دبي وهي رحلة الخطوط المرقمة ١٢٣ بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٢ ويظهر في الهوية التعريفية الخاصة بالشركة وهو يرتدي الزي الرسمي لمهندس طائرات مع ٣ شرائط على الكتف ويدخل اسمه في كشف طاقم الطائرة وهو ليس بمهندس طائرات على الاطلاق. ولكن الصورة التي تظهر في الهوية التعريفية تظهر امعانه في الاستهتار بمقدرات الشركة وبسلطة الطيران المدني في العراق وفي دولة الامارات العربية التي كان يمكن ان تكشفه كونه لا يحمل اجازة مهندس طائرات اطلاقا.وقال أحد مهندسي الطائرات رفض الكشف عن اسمه: "ان ما قام به المدير العام منافي تماماً للسلوك الوظيفي وينم عن ازدراء كامل واستهتار تجاه قوانين الشركة ومعايير وسياقات الطيران بشكل عام".

واضاف: "عندما يقوم المدير العام بهذا التزوير الفاضح لوثائق الشركة فلا يمكن بعدها ان يقوم بمحاسبة من يقوموا بنفس الفعل وهي سابقة خطيرة تشير الى استهزاء المدير العام واستهتاره اللامحدود بسياقات عمل الشركة في حين التزم وزير النقل الصمت تماما عن هذا التزوير الذي يستوجب احالته الى التحقيق والقضاء الاداري بتهم التزوير في وثائق رسمية وانتحال صفة وخرق قوانين الشركة".

يذكر ان المئات من موظفي الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية سبق ان قاموا بتنظيم مظاهرات ضد المدير العام كريم كاظم حسين ضد سلوكه وسجله الوظيفي في شهر تشرين الاول من عام ٢٠٢٢.