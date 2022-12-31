اخبار العالم

تصريح سابق لرونالدو عن اللعب بالمنطقة العربية يعرضه للسخرية (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تصريح سابق لرونالدو عن اللعب بالمنطقة العربية يعرضه للسخرية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442892-638080811505118763.jpg

2022-12-31 | 11:55

تصريح سابق لرونالدو عن اللعب بالمنطقة العربية يعرضه للسخرية (فيديو)

2,550 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات الساخرة من البرتغالي بعد توقيعه لنادي النصر السعودي أمس الجمعة، وذلك بسبب تصريح سابق له بشأن اللعب في المنطقة العربية.

وأجرى رونالدو في العام 2015 مقابلة تلفزيونية عندما كان في ذروة مستواه مع ، استبعد فيها فكرة اللعب في المنطقة العربية وشدد على أنه يريد أن يعتزل وهو يلعب في أعلى مستوى.
وقال رونالدو في المقابلة: "في ذهني أريد أن أنهي مسيرتي في أعلى مستوى، أريد أن أعتزل بكرامة وفي فريق جيد".
وأضاف: "لا أرى أن اللعب في الولايات المتحدة أو قطر أو دبي ليس جيدا، لكن لا أرى نفسي ألعب هناك".

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر تصريحات رونالدو على نطاق واسع وعلقوا عليها بعبارات ساخرة من النجم البرتغالي.

يذكر أن رونالدو البالغ عمره 37 عاما، أصبح لاعبا حرا عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، ووقع أمس عقدا مع النصر سيدافع بموجبه عن ألوان الفريق حتى يونيو 2025.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا