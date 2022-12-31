انت الان تتابع خبر الرشيد يخصص 4 فروع لإصدار بطاقة ماستر كارد الخاصة بشراء الدولار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان المصرف "خصص فروع ( الرئيس / راغبة خاتون/ اليرموك) في بغداد لاصدار بطاقة نخيل للراغبين بشراء الدولار والذي اعلن عنه قبل ايام وبسعر الصرف (1465) دينار لكل دولار".
وأضاف ان "تلك البطاقة تصدر لاغراض الشراء ولكافة المواطنين الراغبين ممن ليس لديهم بطاقة ائتمانية من غير الموظفين ".
وأضاف ان "تلك البطاقة تصدر لاغراض الشراء ولكافة المواطنين الراغبين ممن ليس لديهم بطاقة ائتمانية من غير الموظفين ".