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"يوم بلا غرامات".. وزير الداخلية يوجه بإطلاق المركبات المحجوزة باستثناء فئة واحدة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية وباشراف مباشر من قبل مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي تم اطلاق سراح جميع المركبات المحجوزة في مديريات المرور ماعدا المتعلقة بالتحقيق والامور الجنائية".

وأضافت المديرية أنها "تعلن وبمناسبة رأس السنة، عدم تغريم اي مواطن فقط اليوم".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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