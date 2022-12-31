انت الان تتابع خبر "يوم بلا غرامات".. وزير الداخلية يوجه بإطلاق المركبات المحجوزة باستثناء فئة واحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مديرية المرور العامة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية وباشراف مباشر من قبل مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي تم اطلاق سراح جميع المركبات المحجوزة في مديريات المرور ماعدا المتعلقة بالتحقيق والامور الجنائية".وأضافت المديرية أنها "تعلن وبمناسبة رأس السنة، عدم تغريم اي مواطن فقط اليوم".