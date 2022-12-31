أول تعليق من كاظم الساهر حول خليجي 25: سنجتمع قريباً (فيديو)

ويقام حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة الجمعة المقبل، وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي عام 1970، وتقام كل عامين، واستضاف العراق الخامسة منها عام 1979 وحصد اللقب، وكان مقررا أيضا أن يستضيف العراق بطولة خليجي 23، لكن تم سحبها منه بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها.