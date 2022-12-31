انت الان تتابع خبر أول تعليق من كاظم الساهر حول خليجي 25: سنجتمع قريباً (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442883-638080754677090120.jpg
علق الفنان العراقي كاظم الساهر، بشأن إقامة بطولة الخليج بنسختها الـ25 في البصرة، فيما لم يبدِ موقفاً واضحاً من إمكانية احيائه لحفل الافتتاح أو عدمه.
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خليجي 25
2022-12-31 | 10:21
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علق الفنان العراقي كاظم الساهر، بشأن إقامة بطولة الخليج بنسختها الـ25 في البصرة، فيما لم يبدِ موقفاً واضحاً من إمكانية احيائه لحفل الافتتاح أو عدمه.
ويقام حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة الجمعة المقبل، وانطلقت بطولة كأس الخليج العربي عام 1970، وتقام كل عامين، واستضاف العراق الخامسة منها عام 1979 وحصد اللقب، وكان مقررا أيضا أن يستضيف العراق بطولة خليجي 23، لكن تم سحبها منه بسبب الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها.