انت الان تتابع خبر العراق والسعودية يبحثان التعاون والتنسيق المشترك والان مع التفاصيل

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، ان الأخير "التقى سفير المملكة العربية السعودية"، مبينا، انه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه، وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، في مقدمتها التنسيق والتعاون الثنائي".

كما ناقش الوزير مع السفير السعودي العمل المشترك على الحدود العراقية السعودية، فضلاً عن مواضيع أخرى تتعلق بتعزيز المصالح المتبادلة وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتقوية أواصر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وفقا للبيان.