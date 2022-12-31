انت الان تتابع خبر العراق والسعودية يبحثان التعاون والتنسيق المشترك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات
بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اليوم السبت، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق، التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، ان الأخير "التقى سفير المملكة العربية السعودية"، مبينا، انه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيفه، وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، في مقدمتها التنسيق والتعاون الثنائي".
كما ناقش الوزير مع السفير السعودي العمل المشترك على الحدود العراقية السعودية، فضلاً عن مواضيع أخرى تتعلق بتعزيز المصالح المتبادلة وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتقوية أواصر التعاون في المجالات والقضايا التي تخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وفقا للبيان.