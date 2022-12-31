انت الان تتابع خبر بارزاني: هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين كردستان وبغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في رسالة بمناسبة رأس السنة وردت للسومرية نيوز، "أهنئ بأحر التهاني والتبريكات جميع مواطني إقليم كوردستان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما أهنئ أسر الشهداء الأبرار والبيشمركة الأبطال وأتمنى للجميع دوام التوفيق والسؤدد".وأضاف، "إنني أعتبر أن هذه المناسبة هي فرصة للتأكيد مرة أخرى على ثقافة التعايش السلمي بين جميع أبناء شعب كردستان، الذي لطالما آمن بالسلام والأخوة والبحث عن الحلول بالحوار والتفاهم ونبذ العصبية والتطرف".

وتابع بارزاني، "فيما يخص العملية السياسية في العراق، فإننا نعتقد بأن هناك فرصة جديدة لحل القضايا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق، كما أننا ندعم تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين جميع الأحزاب العراقية المشاركة في العملية السياسية وبين حكومة إقليم كردستان".



وأعرب عن أمله، "أن تكون الخطوات القادمة للحكومة العراقية في العملية السياسية في مرحلتها المقبلة في إطار الدستور، وبما يتماشى مع مصالح الشعب العراقي، ومراعاة مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق".

وختم بارزاني بالقول، "آمل أن يكون العام الجديد عام السعادة والازدهار لجميع مواطني كوردستان والعراق، وعام السلام والتكافل للمنطقة برمتها وللبشرية جمعاء".