انت الان تتابع خبر بينها الأرقام القياسية.. 5 أحلام لرونالدو انتهت بانتقاله إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن "صفقة انتقال رونالدو إلى النصر ستكون قياسية من الناحية المالية، مع تقاضي النجم البرتغالي راتبًا سنويًا يُقدر بـ200 مليون يورو".

ورصدت التقارير أحلام انتهت للأبد، كان يسعى البرتغالي رونالدو إلى تحقيقها قبل الإعلان عن انتقاله إلى صفوف النصر السعودي.



حصد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو خلال مسيرته الكروية 5 كرات ذهبية، جمعها أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وسط منافسة شديدة جمعته مع ليونيل ميسي في سباق الأفضل نحو كرة الذهب.

رونالدو كان يحلم دوماً بمساواة ميسي في جوائز الكرة الذهبية، لقد حصد ميسي كرته الذهبية السادسة 2019، ومنذ ذلك الوقت قاتل رونالدو لمعادلة رقم ميسي بكرة أخرى، لكن كل شيء انتهى حيث حصد ميسي عام 2021 الكرة الذهبية السابعة، فيما انتقل رونالدو إلى النصر السعودي ليغادر سباق الكرة الذهبية للأبد، حسب ما يجزم به مراقبون.



من المنتظر أن تنتهي سلسلة كريستيانو رونالدو وأرقامه القياسية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، معشوقته المفضلة، والتي يحمل فيها 5 ألقاب مختلفة، حيث يعد رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 140 هدفاً، وأكثر من سجل فيها من ضربات حرة برصيد 12 هدفاً.

كما أن رونالدو هو أكثر لاعب سجل في مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا عبر 11 مباراة، وهو أكثر من سجل في دوري أبطال أوروبا خلال موسم واحد برصيد 17 هدفاً موسم 2013-14، إلى جانب كونه أكثر من سجل في دور المجموعات برصيد 11 هدفاً، وهو أكثر من سجل ثلاثيات في البطولة مناصفة مع ليونيل ميسي بعدد 8 "هاتريك"، وهو الهداف التاريخي لدور المجموعات في البطولة برصيد 67 هدفاً.

والآن، ومع انتقال رونالدو إلى النصر، انتهت علاقة اللاعب المُلقب بـ"صاروخ ماديرا" بدوري أبطال أوروبا للأبد، بانتظار محاولة بدء تحديات جديدة في دوري أبطال آسيا.

حلم حصد الألقاب المحلية في الدوريات الأوروبية

يملك كريستيانو رونالدو في جعبته 7 ألقاب للدوري جمعها عبر الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، ولقبين للدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولقبين للدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

وبرحيله صوب النصر السعودي، قرر رونالدو إنهاء حكاية البحث عن ألقاب جديدة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، سعياً وراء تحديات جديدة في آسيا والمملكة العربية السعودية.

حلم المحافظة على قيمته السوقية

يعد كريستيانو رونالدو أغلى لاعبٍ في العالم تخطى حاجز الـ 37 عاماً من عمره، حيث تبلغ قيمته في الوقت الراهن 20 مليون يورو، لكن الانتقال إلى النصر السعودي سيؤثر بصورة مؤكدة في قيمته الراهنة وبصورة سريعة.

كل المؤشرات تؤكد أن رونالدو لن يصمد طويلاً في قوائم اللاعبين الأغلى في العالم، بانتظار أن يغادر القائمة خلال شهرين على الأكثر.

حلم التفوق على ليونيل ميسي

على مدار سنوات طويلة، عاش الجمهور تنافساً كبيراً بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حول لقب اللاعب الأفضل في العالم، وربما في تاريخ كرة القدم.

ومع حصد ليونيل ميسي لقب مونديال قطر 2022 وانتقال رونالدو إلى النصر السعودي، قطع ميسي شوطاً كبيراً في طريق حسم صراعه التاريخي مع رونالدو، وفقاً لما أشار إليه مؤرخون.

