انت الان تتابع خبر عالمياً.. الدولار يسجل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل الدولار مكاسب سنوية بنسبة 7.9% مقابل سلة من العملات، وهي أكبر قفزة سنوية له منذ سبع سنوات.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما مجموعه 425 نقطة أساس منذ مارس/ آذار في محاولة للحد من ارتفاع التضخم.



وتم رفعها بمقدار 75 نقطة أساس دفعة واحدة في أربع مناسبات.

ورغم انخفاض مؤشر الدولار في الآونة الاخيرة مع انخفاض السيولة بسبب العطلات، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.34% خلال اليوم إلى 1.0697 دولار، لكن الأخير سجل خسارة سنوية بنسبة 5.9%.