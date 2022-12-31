مذكرة حكومية: الانتهاء من مشروعات لخفض 4.5 مليون طن سنويا من الانبعاثات

القاهرة - سامية سيد - أكدت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الانتهاء من مشروعات حيوية لخفض الانبعاثات، حيث أسفرت عن خفض 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وشملت المشروعات، توصيل الغاز الطبيعي إلي 14 مليون وحدة سكنية لتسفر عن خفض 845 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتحويل 477 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي لتسفر عن خفض 2.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، و22 مشروع استغلال غازات الشعلة يسفر عن خفض مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، و126 مشروع لتحسين كفاءة الطاقة أسفر عن خفض 470 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

يإتي ذلك في إطار استراتيجية قطاع البترول للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، والتي تتفق مع خطة الدولة للتحول للأخضر، بادر القطاع بتبني رؤية وخطة للعمل علي التحول إلي مصادر منخفضة الكربون للطاقة وإزالة الكربون، حسبما أكدت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله حول أهم إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية 2014/2015 وحتي ديسمبر 2022.

وتتضمن استراتيجية قطاع البترول، 3 محاور رئيسية ، أولها "تأمين الطاقة"وذلك بزيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطلب علي الطاقة وتعزيز أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، أما ثانيها تتمثل في "الإستدامة المالية" وذلك بمعالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، واصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة فضلا عن تحقيق مردود اقتصادي من أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وأخيرا يأتي "إدارة القطاع" بتحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات ووضع اطار مؤسسي لدعم أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية.

يشار إلي تطرق المذكرة والقائها الضوء علي نجاحات وزاره البترول في مجالات استدامة وتطوير القطاع من خلال 3 محاور ممثله في تدريب الكوادر البشرية، التحول الرقمي، وأخيراً تعزيز دور المسؤولية المجتمعية للقطاع.أكدت مذكرة حكومية مقدمة من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا،إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الانتهاء من مشروعات حيويه لخفض الانبعاثات، حيث أسفرت عن خفض 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.