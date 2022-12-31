قتيل وثلاثون جريحًا في اصطدام حافلتين في مطار طهران

31 ديسمبر , 2022 مطار طهران. قُتل شخصٌ على الأقلّ وجُرح ثلاثون آخرون جراء اصطدام حافلتَين السبت في مطار طهران الدولي قرب العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وقال مسؤول في الشرطة في المطار للتلفزيون الرسمي، «للأسف، سقط قتيلٌ في الحادث». وأفاد التلفزيون أن «أكثر من 30 شخصًا أُصيبوا في المجمل»، بدون تحديد جنسياتهم. وأوضح المسؤول أن 11 من بينهم مصابون «بجروح بالغة».

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