انت الان تتابع خبر بعد كريستيانو.. صحيفة تتحدث عن سعي النصر السعودي لضم بوسكيتس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بوسكيتس تلقى عرضا للانتقال إلى النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات التي تحدثت عن رحيل بوسكيتس في يناير المقبل، جذبت اهتمام نادي النصر لضمه.



وبحسب الصحيفة فإن بوسكيتس ليس في عجلة لحسم مستقبله، وكل شيء سيظهر في الوقت المناسب.

وتابعت: "عرض النصر أعلى بكثير مما يمكن أن يعرضه برشلونة على بوسكيتس للتجديد، لكن اللاعب غير مستعد للانتقال إلى السعودية بعد".

وأبرم نادي النصر، ليل الجمعة، صفقة تاريخية بعد الاتفاق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام لصفوف الفريق.

وأعلن النادي ضم رونالدو، الذي فسخ عقده بالتراضي قبل أسابيع مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وذكر النادي عبر حسابه على "تويتر": "وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025"، مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم 7 للنادي.

وتابع بيان النادي: "تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد"، من دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

