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أول صحفية أمريكية أجرت مقابلة مع بوتين.. الموت يغيّب باربرا والترز

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع الشبكة، "توفيت باربرا والترز، مذيعة الأخبار التلفزيونية الرائدة والمذيعة المخضرمة ومراسلة ABC News التي حطمت السقف الزجاجي وأصبحت القوة المهيمنة في صناعة كان يهيمن عليها الذكور في السابق، عن عمر يناهز 93 عاما".

انضمت والترز إلى ABC News في عام 1976 بعد العمل في NBC وأصبحت أول مضيفة في برنامج الأخبار المسائية. وخلال مسيرتها المهنية التي استمرت خمسين عاما، كانت باربرا أسطورة حقيقية، ورائدة ليس فقط بالنسبة للمرأة في الصحافة ولكن في الصحافة نفسها. كانت مراسلة فريدة من نوعها أجرت العديد من المقابلات الأكثر أهمية في عصرنا، من رؤساء الدول إلى أكبر المشاهير ورموز .

وأجرت والترز مقابلات مع الرئيسين بوريس يلتسين وفلاديمير بوتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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