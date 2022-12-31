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رونالدو يشعر بالحماس.. أول تعليق للنجم البرتغالي بعد انضمامه للنصر

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442861-638080624781225833.jpg

2022-12-31 | 06:47

رونالدو يشعر بالحماس.. أول تعليق للنجم البرتغالي بعد انضمامه للنصر

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أبدى النجم البرتغالي ، تعليقاً بعدما وقع عقد انضمامه لنادي النصر السعودي أمس الجمعة.
ونقل موقع نادي النصر عن رونالدو قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا".

وأضاف: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".


وكان نادي النصر، أعلن أمس، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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