رونالدو يشعر بالحماس.. أول تعليق للنجم البرتغالي بعد انضمامه للنصر

ونقل موقع نادي النصر عن رونالدو قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا".

وأضاف: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".



وكان نادي النصر، أعلن أمس، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.