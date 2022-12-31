انت الان تتابع خبر رونالدو يشعر بالحماس.. أول تعليق للنجم البرتغالي بعد انضمامه للنصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442861-638080624781225833.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-31 | 06:47
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أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تعليقاً بعدما وقع عقد انضمامه لنادي النصر السعودي أمس الجمعة.
ونقل موقع نادي النصر عن رونالدو قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا".
وأضاف: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".
وكان نادي النصر، أعلن أمس، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.
وأضاف: "أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".
وكان نادي النصر، أعلن أمس، أنه وقع عقدا مع رونالدو يمتد حتى عام 2025، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.
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