شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يحدد قيمة رحيل نجم الإكوادور ويصدم ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية أن نادي برايتون الإنجليزي قد رفض رحيل نجمه الإكوادوري "كايسيدو" خلال المريكاتو الشتوي القادم، يأتي ذلك بعدما تلقي الفريق عرضًا من ليفربول بما يقارب من 45 مليون يورو بجانب بعض الحوافز والمتغيرات، الأمر الذي لم يلقي إستحسان الفريق اللندني.

وأضافت بعض المصادر أن برايتون قد حدد قيمة رحيل كايسيدو للأندية الراغبة فى ضمه، حيث أشارت إلى أن الفريق الإنجليزي قد حدد 70 مليون يورو للأندية الراغبة فى ضم اللاعب دون وضع أي حوافر أو متغيرات فى قيمة الصفقة، مع إمكانية وضع نسبة للفريق من إعادة بيع اللاعب.



موقف ليفربول من سعر كايسيدو

ويري مسئولي نادي ليفربول أن المبالغ المطلوبة فى رحيل اللاعب كبيرة للغاية، الشئ الذي قد يمنع "الريدز" من إتمام الصفقة فى الوقت الحالي، على أن يتم إتمامها بشكل نهائي فى نهاية الموسم، إلا أن مسئولي الليفر من المنتظر أن يعقدون محاولة أخيرة من أجل إنهاء الصفقة ب 50مليون يورو فى يناير المقبل.



أسباب تدفع مسئولي برايتون للرفض!

وتعد أكبر الأسباب التى تدفع مسئولي برايتون لعدم رحيل اللاعب، هو موقف الفريق الحالي والإبتعاد عن المربع الذهبي، خاصة أن الفريق يطمح من مناطحة الكبار هذا الموسم وإحتلال أحد المراكز المؤهلة للدوريات الأوربية فى الموسم الجديد.