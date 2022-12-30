شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لإساهماته الدعوية بالمملكة.. تكريم الدكتور رمضان عبدالرازق بقطعة من كسوة الكعبة والروضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدم الدكتور عبد الله فدعق الكاتب والعالم الإسلامي المعروف، بتكريم الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف بقطعة من كسوة الكعبة المشرفة وقطعة من الروضة الشريفة.

جاء ذلك نظرًا لإسهامات “عبدالرازق” الدعوية بالمملكة العربية السعودية، ويذكر ان التكريم كان بصحبة نخبة من علماء الحرم المكي والحرم النبوي.