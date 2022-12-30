شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تهنئ النائبة آية مدنى لتكريمها بحفل اتحاد المصرى الخماسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني لتكريمها بالحفل السنوي لاتحاد المصري للخماسي الحديث بحضور وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، ودكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

يذكر أنه تم اختيار الاتحاد المصري الأفضل على مستوى العالم من حيث نتائج اللاعبين وتنظيمًا لبطولات عالمية على أرض مصر، كما تسلمت النائبة آية مدني جائزة الأفضل لنادي الشمس نائبًا عن دكتور أسامة رئيس مجلس الإدارة.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لكافة أعضائها، دوام النجاح في المستويات كافة.