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التنسيقية تهنئ النائبة آية مدنى لتكريمها بحفل اتحاد المصرى الخماسي

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القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني لتكريمها بالحفل السنوي لاتحاد المصري للخماسي الحديث بحضور وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز للقوات المسلحة، ودكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

يذكر أنه تم اختيار الاتحاد المصري الأفضل على مستوى العالم من حيث نتائج اللاعبين وتنظيمًا لبطولات عالمية على أرض مصر، كما تسلمت النائبة آية مدني جائزة الأفضل لنادي الشمس نائبًا عن دكتور أسامة رئيس مجلس الإدارة.

وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لكافة أعضائها، دوام النجاح في المستويات كافة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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