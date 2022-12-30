شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم توتنهام الإنجليزي يطالب بالرحيل إلى الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن لوكاس مورا نجم نادي توتنهام يحاول فى الفترة الحالية فسخ عقده مع الفريق، حيث أشارت الصحيفة أن اللاعب حدد وجهته القادمة ويريد العودة للدوري البرازيلي حينما بدأ، خاصة أن اللاعب أصبح ليس مقتنعًا بمشروع أنطونيو كونتي فى حصد الألقاب.

وأكدت التقارير أن اللاعب أتم إتفاقه الشخصي مع ساو باولو البرازيلي من أجل العودة إلى صفوفه مرة أخري فى بداية الموسم القادم، يأتي ذلك تمهيدًا إلى رحيله عن الدوري الإنجليزي، فى الوقت الذي لا يحظي اللاعب بفرصة المشاركة الأساسية مع الفريق بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة.



ساو باولو يرحب بضم مورا

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن هناك حالة من الترحيب والتفائل الكبير داخل فريق ساو باولو بإتمام التعاقد مع مورا، يأتي ذلك فى ظل رغبة الفريق إلى إستعادة لقب الليبرتادوريس فى النسخة الحالية، بعدما أبتعد الفريق بصورة كبيرة عن المنافسة على الصعيد القاري.

كما أن المقابل المالي الذي يتقاضاه لوكاس مع توتنهام الإنجليزي من السهل على أن يقاضيه الفريق البرازيلي للاعب حال التعاقد معه، الأمر الذي قد يقرب وجهات النظر بين الطرفين بصورة كبيرة فى الفترة المقبلة.